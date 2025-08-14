Yüksekova'daki Çocuk Parkına Vandalizm

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir çocuk parkına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Esenyurt Mahallesi'nde bir çocuk parkına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce büyük zarar verildi. Çocukların oynadığı parktaki malzemeler kırılırken, ailelerin dinlenmesi için yapılan çardağın üst kısmı da tamamen tahrip edildi.

Rögar kapaklarının da sökülerek götürüldüğü parktaki duruma tepki gösteren vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölge sakinleri, "Bu yıkık dökük manzara kabul edilecek bir durum değildir. Malum 5 yıl önce buraya taşındık ve bu parkların hepsi de çok güzel yapılmış bir durumdaydı. Aileler ile çocuklar için doğal yaşam alanları olarak kurulmuştu bu parklar. Fakat bazı kişi veya kişiler tarafından böyle bir şey yapılmış, her tarafı kırıp dökmüşler. O güzelim çocuk parkını kırmışlar, yerdeki parkeleri kırmışlar ve ailelerin dinlemesi için yapılan çardağın üst kısmını tamamen kırarak içindeki demirleri almışlar. Bina sakinleri olarak buraya kamera ve binaların etrafını kapatmak için duvar örülmesini istiyoruz. Bu manzara bizi derinden üzmüştür. Burada bu tür olaylar bir daha yaşanmaz inşallah" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ