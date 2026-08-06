Yüksekova'da valizde 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizdeki kıyafetlere emdirilmiş 13 kilogram metamfetamin bulundu, İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Ağustos'ta Yüksekova'da bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan denetimler ve yolcuların eşyaları üzerindeki aramalarda, durumundan şüphelenilen İran uyruklu bir yolcuya ait valiz detaylı incelemeye alındı. Aramalarda, valiz içerisindeki kıyafetlere emdirilmiş halde toplam 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı