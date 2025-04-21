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Yüksekova'da Yolcu Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Yüksekova'da Yolcu Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Yüksekova'da yolcu minibüsü ile hafif ticari çarpıştı: 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çöplük mevkiinde meydana geldi. Vangölü firmasına ait yolcu minibüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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