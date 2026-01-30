Haberler

Yüksekova'da 20 kişilik ekibin çatıda kar temizleme mesaisi

Yüksekova'da 20 kişilik ekibin çatıda kar temizleme mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütleleri, 20 kişilik ekip tarafından temizlendi. Dondurucu soğuklar ve kar kalınlığı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütleleri, 20 kişilik ekibin hummalı çalışmasıyla temizlendi.

İlçe genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, bina çatılarında oluşan dev kar kütleleri ve buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar miktarının tehlikeli boyuta ulaşması üzerine işletme personeli harekete geçti. Yaklaşık 20 kişiden oluşan personel grubu, güvenlik önlemlerini alarak dev yapının çatısına çıktı. Zemini tamamen buz tutan ve yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaşan kar kütlelerini küreklerle tahliye eden çalışanlar, zorlu hava şartlarına rağmen yoğun bir mesai harcadı.

Çatıda yürütülen çalışmalara katılan personel Ayatullah Altıntaş, "Bölgedeki kış şartları bu yıl oldukça sert geçiyor. Son 3 aydır ilçemizde çok yoğun bir kar yağışı hakim. Merkezde kar yüksekliği neredeyse 2 metreye ulaştı. Çalıştığımız marketin geniş bir çatı alanı var ve burada biriken kar hem bina hem de çevre güvenliği için risk oluşturuyordu. 20 kişilik bir grup oluşturarak el birliğiyle temizliğe başladık. Hava sıcaklığı özellikle geceleri eksi 30 derecelere kadar düşüyor. Bu dondurucu soğuğa rağmen çatıyı tamamen temizleyerek riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ekiplerin bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak yürüttüğü temizlik çalışmalarının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı