Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev eşyası yüklü bir kamyonette 26 kilogram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yüksekova ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 3 ayrı valizde toplam 26 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara çıkartılan 2 şüpheliden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
