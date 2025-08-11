Yüksekova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol çalışmaları sırasında yapılan demire çarparak kontrolünü kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol çalışmaları sırasında kullanılan demire çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa