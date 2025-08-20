Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyon ile askeri kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyon ile askeriyeye ait kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeni köprü mevkiinde meydana geldi. Hakkari İl Özel İdaresi'ne ait bir kamyon ile askeriyeye ait sivil bir kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda araç içinde sıkışan yaralılar kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Yüksekova-Van kara yolu, ekiplerin titiz çalışmaları ve araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

