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Sarp arazide hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi helikopterle alındı

Sarp arazide hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi helikopterle alındı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sarp arazide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cemal Serdar'ın cenazesi, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye ve ardından defnedilmek üzere mezarlığa ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sarp arazide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, askeri helikopterle bölgeden alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağlıca köyü ile Beyaztepe bölgesine gitmek üzere akrabalarıyla yola çıkan Cemal Serdar, yolculuk sırasında rahatsızlandı. Yapılan kontrolde Serdar'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki ulaşımın zorlu olması nedeniyle durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait S-70 tipi helikopterle bölgeye intikal sağlandı.

Hayatını kaybeden Serdar'ın cenazesi, sarp araziden emniyetli şekilde alınarak Otluca Fatihler Kışlası'na, oradan da Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Serdar'ın cenazesi, Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ Evleri Mezarlığı'na getirildi.

Cemal Serdar'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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