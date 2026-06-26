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Yüksekova'da odunluk ve garaj yangını

Yüksekova'da odunluk ve garaj yangını
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin odunluk ve garajında çıkan yangında kışlık erzaklar ve ev eşyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında, odunluk ve garaj içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıgüveç köyünde Fehim Salar'a ait odunluk ve garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden komşular, durumu ev sahibine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, garaj içerisindeki kışlık erzaklar ile ev eşyaları kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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