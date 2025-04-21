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Yüksekova'da Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Yüksekova'da Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Çöplük mevkiinde meydana geldi. Vangölü firmasına ait yolcu minibüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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