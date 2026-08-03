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Yüksekova’da hafif ticari kamyonet takla attı: 4 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde takla atan hafif ticari kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde takla atan hafif ticari kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye bağlı Adaklı ile Bataklı köyleri arasında meydana geldi. 34 ESZ 113 plakalı hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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