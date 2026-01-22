Haberler

Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı durma noktasına getirirken araçlar ve binalar buzla kaplandı. Sürücüler, araçlarını korumak için battaniye ve naylon kullanıyor. Çatılarda oluşan dev sarkıtlar, ilginç manzaralar oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle adeta buz devri yaşanırken, araçlar brandayla korunurken çatılarda ise dev sarkıtlar oluştu.

Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, dondurucu soğuklar sadece insanları değil araçları da vurdu. Yüksekova sokaklarında yürüyenler, alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaşıyor. Sabah uyandıklarında araçlarının çalışmayacağından korkan sürücüler, çareyi otomobillerini battaniye, branda ve naylonlarla korumakta buldu. İlçedeki soğuğun şiddetini kanıtlayan en çarpıcı görüntü ise binaların saçaklarında oluştu. Çatılarda biriken karların eriyip donmasıyla oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi geçerek adeta dev mızrakları andırmaya başladı.

Bölge sakinlerinden Suat Arslan, ilçenin resmen donduğunu belirterek, "Binaların çatısında bir metre kar, altında dev sarkıtlar var. Araçlarımız çalışsın diye mecbur poşetle, battaniyeyle korumaya çalışıyoruz" dedi.

Hava şartları ne kadar zorlu olursa olsun Yüksekova'da karla mücadele ekipleri de teyakkuzda. Ekipler, yolları açık tutmak için dondurucu soğuğa karşı amansız bir mesai harcıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
