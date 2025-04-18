Yozgat'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Saraykent'e bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Doğan idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Doğan, çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye nakletti. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - YOZGAT