Yozgat'ta Tarlaları Yakan Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Tarlaları Yakan Şüpheli Yakalandı
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Yozgat'ta tarlaları yakan N.S. adlı şüphelinin yakalanması için düzenlenen nefes kesen operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Komando Timi ve JASAT ekipleri, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüpheliyi Sarıkaya'da yakaladı. Üzerinde bıçak bulunan N.S. psikiyatri servisine sevk edildi.

Yozgat'ta tarlaları yakan şüpheliye yönelik yapılan operasyonun nefes kesen görüntüleri ortaya çıktı.

Yozgat'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde tarla yangınları çıkaran şüpheli N.S.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Komando Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ekiplerince Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri ile çevresindeki arazi kesimlerinde geniş çaplı arama ve tarama faaliyetleri yapıldı. Yangın olayının şüphelisi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen N.S. Sarıkaya ilçesi Merkez Miting Meydanı'nda yakalandı. N.S.'nin üzerinde yapılan kaba üst aramasında 2 adet 25 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürerken N.S. psikiyatri servisine sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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