Yozgat'ta Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. Jandarma ekipleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın ticari amaçla sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda 10 litre içime hazır alkol, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince malzemelere el konulurken olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT