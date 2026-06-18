Yozgat'ta ruhsatsız silahlara el konuldu
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 6 şüphelinin adreslerinde çok sayıda tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda silah ve fişek ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yerköy ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli 6 kişinin adreslerinde yapılan eşzamanlı aramalarda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 40 adet 7,62 mm fişek, 6 adet 5,56 mm fişek, 182 adet 9 mm fişek, 88 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı