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Yozgat'ta Otomobil Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin olay yerinde belirlendiği, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyü yolunda meydana geldi. H.B. (31) yönetimindeki 38 KP 264 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.K. (51) idaresindeki 07 AFA 068 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B.'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü ile araçlardaki 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslar ile Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K. (70) ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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