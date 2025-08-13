Yozgat'ta Kenevir Operasyonu: 243 Kök Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kenevir Operasyonu: 243 Kök Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, S.Y. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine 243 kök kenevir bitkisi ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Y. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 243 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tahra, 1 balta, 1 kılıç, 1 kama ve 1 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
