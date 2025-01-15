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Yozgat'ta Kayıp Çocuk Vakasında Şok İtiraf

Yozgat'ta Kayıp Çocuk Vakasında Şok İtiraf
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Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde M.S. isimli anne, 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp çöplüğe attığını itiraf etti. Çocuğun cesedine ulaşılamazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde yaşanan kayıp çocuk vakası akıllana Narin olayını getirdi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde M.S., Boğazlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti. İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Annenin itirafı doğrultusunda çöplüğe atıldığı ileri sürülen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre M.S.'nin üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.'nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun resmiyetteki babası olduğu iddia edilen H.Ç.'nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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