Yozgat'ta Kayınvalidesini Öldüren Yıldıray Okhan'a Ağırlaştırılmış Müebbet
Yozgat'ta, borç meselesi yüzünden tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı bıçaklayarak öldüren Yıldıray Okhan, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği gün, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Yıldıray Okhan kayınvalidesini yaralamış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine yol açmıştır.
Yozgat'ta 1 Mayıs tarihinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren Yıldıray Okhan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, kayınvalidesini öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Yıldıray Okhan'ın davası karara bağlandı.
Mahkemede önceki ifadesini yineleyen Yıldıray Okhan, olaydan pişman olduğunu belirtti. Savcının mütalaası sonrasında Yıldıray Okhan'a "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1 Mayıs tarihinde Yıldıray Okhan, borç meselesi nedeniyle gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Yıldıray Okhan, bıçakla kayınvalidesini yaraladı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - YOZGAT