Haberler

Yozgat'ta Kayınvalidesini Öldüren Yıldıray Okhan'a Ağırlaştırılmış Müebbet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta, borç meselesi yüzünden tartıştığı kayınvalidesi Kudret Polat'ı bıçaklayarak öldüren Yıldıray Okhan, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği gün, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Yıldıray Okhan kayınvalidesini yaralamış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine yol açmıştır.

Yozgat'ta 1 Mayıs tarihinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren Yıldıray Okhan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, kayınvalidesini öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Yıldıray Okhan'ın davası karara bağlandı.

Mahkemede önceki ifadesini yineleyen Yıldıray Okhan, olaydan pişman olduğunu belirtti. Savcının mütalaası sonrasında Yıldıray Okhan'a "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1 Mayıs tarihinde Yıldıray Okhan, borç meselesi nedeniyle gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Yıldıray Okhan, bıçakla kayınvalidesini yaraladı. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.