Yozgat'ta Kayınvalidesini 19 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahsın Yargılanmasına Başlandı

Yozgat'ta kayınvalidesini 19 bıçak darbesiyle öldürmekten tutuklanan şahsın yargılanmasına başlandı.

Yozgat'ta 1 Mayıs'ta kayınvalidesi Kudret Polat'ı (61) borç meselesi yüzünden 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Y.O. (31) ilk kez hakim karşısına çıktı. Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.O., maktul Kudret Polat'ın müşteki kızı Ç.H.O. (29), oğlu İ.P. (34), eski eşi A.P. (59) ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Y.O., savunmasında kayınvalidesi ile aralarında alacak meselesi olduğunu, maddi sıkıntıları olduğu için borcunu ödeyemediğini söyledi. Y.O., kayınvalidesinin kendisinden borcunu ödemesini istediğini ve kendisiyle konuşmaya gittiğini ifade etti. Alkollü olduğunu söyleyen sanık, "Borçtan dolayı aramızda tartışma çıktı. Evde bulunan oklavayı bana doğru savurarak hakaret etti. Elinde makas vardı. Ben de bir anlık cinnetle olayı gerçekleştirdim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Maktul Kudret Polat'ın kızı Ç.H.O., annesine borçları olduğunu, annesinin kendisine sesli mesaj attığını, eşinin mesajı dinledikten sonra annesi ile konuşmaya gittiğini söyledi. Ç.H.O., daha sonra eşinin cinayet işlediğini ve eve gelerek kendisine söylediğini ifade etti.

Maktul Kudret Polat'ın oğlu İ.P. ise eniştesinin annesi ile konuşmaya geldiği sırada evde olduğunu ifade etti. İ.P., tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eniştesinin cinayeti işlediğini, kendisinin engel olmak istese de başaramadığını ve eniştesinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi. - YOZGAT