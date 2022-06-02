Yozgat'ta jandarma Topçu Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta jandarma Topçu Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yozgat'ta jandarma Topçu Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Çevre Haftası" kapsamında, "Temiz toplum, temiz çevre" sloganıyla Topçu Göleti'nde dip ve çevre temizliği yapıldı.

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Çevre Haftası" kapsamında, "Temiz toplum, temiz çevre" sloganıyla Topçu Göleti'nde dip ve çevre temizliği yapıldı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Seyfali Ağtepe, Topçu Göleti'ne dalarak dip temizliği yaptı, jandarma personeli de gölet çevresindeki çöpleri topladı.

Ekipler, botla gölet çevresinde kaçak avcılık denetimi de yaptı.

Topçu köyü muhtarı Zeki Açıkgöz, gazetecilere, gölet çevresinde piknik yapan vatandaşların çöplerini burada bıraktıklarını söyledi.

Piknik yapan vatandaşlardan çevreye daha duyarlı olmalarını isteyen Açıkgöz, temizlik yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik çalışmalarına AFAD ekipleri de destek verdi.

AA / Ömer Ertuğrul - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title