Yozgat'ta Emniyet Uygulamasında Yüzlerce Araç ve Şahıs Sorgulandı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 bin 573 şahıs ve bin 828 araç kontrol edildi. 32 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, araması bulunan 4 şahıs yakalandı.
Yozgat Muslubelen Uygulama Noktası'nda yapılan kontrol faaliyetlerinde 4 bin 573 şahıs ve bin 828 araç sorgulandı. 71 araca yaşam tüneli bölümünde bilgilendirme yapılırken, 88 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. Araması bulunan 4 şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı şahıs tespit edilerek gerekli tebligatlar yapıldı. 32 araç ve araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa