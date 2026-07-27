Sorgun'da Esrar ve Hint Keneviri Operasyonu
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 257.72 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonla esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonla ilgili olarak C.K. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 257.72 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı