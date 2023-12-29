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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Tokat-Ankara Karayolu üzerinde gerçekleşti ve sürücü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat- Ankara Karayolunda meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 17 FU 815 plakalı Daihatsu marka otomobil, Aydıncık ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ö.yü olay yerine gelen Aydıncık Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Yozgat Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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