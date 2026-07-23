Haberler

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edildi: Akay adli kontrolle serbest, kardeşi tutuklandı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edildi: Akay adli kontrolle serbest, kardeşi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Evde özel sistemle yetiştirilen kenevir bitkileri ve kubar esrar ele geçirildi. Mahkeme, Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verirken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verirken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde detaylı arama yaptı. Aramalarda özel sistem kurularak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz

İsraillileri sınır dışı eden Müslüman lider ABD'ye pabuç bırakmadı
Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi

Kahreden olay! 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı

Milyonluk altını teslim aldı, sırra kadem bastı
David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı

Ülkeyi vuran felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Fethiye’deki yangının tahribatı havadan görüntülendi

Turizm cenneti şehrimizde hasar büyük
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar