Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edildi: Akay adli kontrolle serbest, kardeşi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verirken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde detaylı arama yaptı. Aramalarda özel sistem kurularak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı