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Yolun karşısına geçmek isteyen Ürdünlü kadına motosiklet böyle çarptı: Kadın hayatını kaybetti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Ürdün uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen Ürdünlü kadına motosiklet böyle çarptı: Kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Ürdün uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Kaza, pazar günü akşamı 21.40 sıralarında Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan Ürdün uyruklu Nesreen Dababneh adlı kadına, O. E. sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Dababneh, çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Dababneh, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ehliyeti olmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antalya 3-sayfa Ürdün Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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