Haberler

Bolvadin'de Feci Kaza: Yola Çıkan Adam Hayatını Kaybetti

Bolvadin'de Feci Kaza: Yola Çıkan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 45 yaşındaki Fethi Koca, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, kurbanın pantolonundan kopan kumaş parçaları çarpan aracın aynasında asılı kaldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın pantolonundan kopan kumaş parçalarının kendisine çarpan otomobilin aynasında takılı kalması dikkat çekti.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 45 yaşındaki Fethi Koca'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Koca, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, otomobilin sağ aynasında hayatını kaybeden Koca'nın pantolonuna ait kumaş parçalarının asılı kaldığını tespit etti. Koca'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü

Kaptan kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: O ses bizi döndürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

Ajdar’a konser teklifi yapan gençler kaşesini duyunca şaşkına döndü
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?

MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı

MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu