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Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

ANKARA (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara Asfaltı Çambel mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametine seyreden N.T. (51) idaresindeki 35 APR 479 plakalı ticari araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan yaya olay yerinde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise aracın çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz vatandaşın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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