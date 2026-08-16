Haberler

Terme'de Korkunç Kaza: Araç Havalanıp Karşı Şeritteki Otomobilin Üzerine Düştü

Terme'de Korkunç Kaza: Araç Havalanıp Karşı Şeritteki Otomobilin Üzerine Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra havalanarak karşı şeritte seyreden otomobilin üzerine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan aracın ağaca çarptıktan sonra havalanarak karşı şeritte seyreden otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun Ordu kara yolu 60. kilometredeki Yerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşe Kılıç idaresindeki 55 BT 596 plakalı Citroen Berlingo panelvan kamyonet, Çarşamba'dan Terme istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarpıp havalanarak karşı şeride geçerek, İsa Çoban yönetimindeki 06 FSB 565 plakalı Fiat Egea otomobilin ön kaput kısmının üzerine düşüp sağ yanı üzerine devrilerek durdu.

Kazada sürücü Neşe Kılıç ile otomobil sürücüsü İsa Çoban ve otomobilde bulunan yolcular Sadık Çoban ile Bekir Çoban yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Neşe Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar

Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum

Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu

Özlem Gültekin'in ölümü sonrası eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi