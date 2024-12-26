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Yolda yürürken bisikletli saldırganın tacizine uğradı

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İzmir Bayraklı'da öğle saatlerinde bisikletli bir saldırgan, yolda yürüyen kadını yanından geçerken taciz etti. Kimliği, güvenlik kameralarından tespit edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de yolda yürüyen kadın, bisikletli saldırganın tacizine uğradı.

ELLE TACİZ ETTİ

Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen 26 yaşındaki N.Ş. isimli kadın yanından geçen bisikletli tarafından elle taciz etti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen N.Ş.'nin arkasından gelen bisikletli şüphelinin taciz ettiği ve yoluna devam ettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. (27) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet binasına götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yolda yürürken bisikletli saldırganın tacizine uğradı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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