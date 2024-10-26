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Yolda yürürken başına pano düşen kadın, hayatını kaybetti

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Kırıkkale'de şiddetli rüzgarın devirdiği bir pano, yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olayın yaşandığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kırıkkale'de üzerine pano devrilen kadın hayatını kaybetti. Kırıkkale'de yolda yürürken rüzgarın şiddetiyle üzerine düşen panonun altında kalan kadın hayatını kaybetti. O anlar, bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolda yürürken başına pano düşen kadın, hayatını kaybetti

Olay, Kırıkkale'de yaşandı. İlde şiddetli rüzgar hakimdi. Yağmurun da yağdığı bir anda rüzgar fırtınaya döndü. Bu esnada bir kadın rüzgarlı havada caddede yürüyordu. Bir panonun yanından geçtiği anda, pano rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Yerinden havalanan pano kadının üzerine düştü. Panonun altında kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevredekiler ilk başta kadını fark etmedi. Sesi duyan bir kişi ise iş yerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar, ardından kadına yardım etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken başına pano düşen kadın, hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Haberler.com Özel Güvenlik Kamerası Kırıkkale 3-sayfa Güncel Yaşam

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