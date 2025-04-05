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Yolcu uçağına yıldırım isabet etti

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Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan Pegasus uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamadan Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından Bodrum seferini tamamlamak için kalkış yapan uçağa bu sefer de yıldırım isabet etti.

Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Sabiha Gökçen- Bodrum seferini yapan Pegasus uçağına yıldırım isabet etti.

Ege bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve Kümülonimbus olarak adlandırılan CB bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

İNİŞ YAPAMAYINCA DALAMAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen- Bodrum uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. İnişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

UÇAKA YILDIRIM İSABET ETTİ

Bodrum'daki hava şartlarının düzelmesini bekleyen uçak bir süre sonra Bodrum seferini tamamlamak için Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu seferde uçağa yıldırım isabet etti.

Uçak sorunsuz bir şekilde Bodrum Havalimanı'na inişini tamamladı. Yıldırım isabet eden uçakta teknik ekip inceleme yaparken olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Yolcu uçağına yıldırım isabet etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Birsey Olmaz, Haber Degeri de Yok Zaten...

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