Polonya'da Alkolü Traktör Sürücüsü Tren Kazasına Yol Açtı

Polonya'da 500 kişinin bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçidi geçemeyen saman balyalarıyla yüklü traktörü biçti. Traktör sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinin dönüldü.

Polonya'nın Czarlin köyünde hemzemin geçitten bariyerler kapandığı sırada geçiş yapmaya çalışan saman balyalarıyla yüklü traktör, kazaya davetiye çıkardı. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu bir yolcu treni, geçiş sırasında hemzemin geçitte duran saman yüklü traktöre çarptı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, traktörün römorkundaki saman balyaları etrafa savruldu. Polonya Demiryollarından yapılan açıklamada, traktör sürücüsünün alkollü olduğu ve yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye attığı ifade edildi. Açıklamada, "Belirgin şekilde yanıp sönen kırmızı ışık görülüyor ve bu da sürücü için hemzemin geçiş önünde durması gereken mutlak bir sinyaldir. Sürücü alkol etkisindeydi, sinyalizasyonu tamamen görmezden geldi, geçidin ortasında durdu" ifadeleri kullanıldı. Kazadan ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı