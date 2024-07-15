Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorlu - Muratlı yolu üzeri Sarılar ile Balabanlı'ya giden yol ayrımında meydana geldi. Yoldan çıkan otomobil şarampole savruldu. Kaza sonrası yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu - Muratlı yolu üzeri Sarılar ile Balabanlı'ya giden yol ayrımında meydana geldi. Balabanlı istikametine seyreden L.K. idaresindeki 22 AAC 239 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden A.Ö. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Yoldan çıkan otomobil şarampole savruldu.
Kaza sonrası yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.