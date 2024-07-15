Üye Girişi
Haberler

Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorlu - Muratlı yolu üzeri Sarılar ile Balabanlı'ya giden yol ayrımında meydana geldi. Yoldan çıkan otomobil şarampole savruldu. Kaza sonrası yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu - Muratlı yolu üzeri Sarılar ile Balabanlı'ya giden yol ayrımında meydana geldi. Balabanlı istikametine seyreden L.K. idaresindeki 22 AAC 239 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden A.Ö. yönetimindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Yoldan çıkan otomobil şarampole savruldu.

Kaza sonrası yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma Tekirdağ Sarılar Muratlı Çorlu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title