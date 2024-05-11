Yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir yolcu minibüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Kazada biri ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.00 sularında Malatya-Çelikhan Karayolu üzerinde meydana geldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk mahallesi sınırlarında yaşanan kazada T.N. yönetimindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü Adıyaman istikametinden gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralanan biri çocuk 12 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken Turgut özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bir hafta önce de aynı noktada başka bir araçta yine virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş kazada 2 kişi yaralanmıştı.