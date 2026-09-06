Alaplı'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yapan otomobile arkadan başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaplı-Akçakoca karayolu Huzur Kent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan 67 TE 520 plakalı otomobilin sürücüsü T.Ç., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Aynı yönde arkadan gelen 67 LZ 218 plakalı otomobil ise öndeki araca çarptı.

Kazada, 67 TE 520 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı