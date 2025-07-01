Yola düşen tomruk kazaya yol açtı: Traktör sürücüsü ağır yaralandı

Yola düşen tomruk kazaya yol açtı: Traktör sürücüsü ağır yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk yüklü bir traktörden aniden yola düşen tomruklar kazaya yol açtı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tomruk yüklü bir traktörden aniden yola düşen tomruklar kazaya yol açtı. Traktöre arkadan çarpan kamyonun sürüklediği traktör istinat duvarına sıkışırken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Gökhun Mete Altunbaş Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bafra istikametinde seyir halinde olan tomruk yüklü traktörden aniden yola tomruklar düştü. Bu sırada arkadan gelen 61 K 9346 plakalı kamyon, yola saçılan tomruklara çarpmamak için manevra yapamadan traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör metrelerce sürüklendi ve yol kenarındaki istinat duvarına sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü Sebahattin Arslan, sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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