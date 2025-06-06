Yol verme kavgası taksi durağına taştı: 2 yaralı

Yol verme kavgası taksi durağına taştı: 2 yaralı
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Yol verme kavgası taksi durağına taştı: 2 yaralı
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Yol verme kavgası taksi durağına taştı: 2 yaralı Bahçelievler'de biri ticari iki araç şoförü arasında başlayan yol verme tartışması taksi durağına taştı.

Yol verme kavgası taksi durağına taştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de biri ticari iki araç şoförü arasında başlayan yol verme tartışması taksi durağına taştı. Yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralanırken, bir kişi de hafif yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ticari olmak üzere iki araç şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce araçtan inen iki kişi taksi şoförüne saldırmaya çalıştı. Tartışmayı gören başka bir taksi şoförü olan Erhan Atlı kavgayı ayırmak istedi fakat kimliği belirsiz iki şahıs o şoförü de darp etti. Yaşanan arbede sonrasında taksi durağına gelen iki şahıs, bu sefer durakta bulunan 65 yaşındaki Kenan Karabulut'u darp etmeye başladı. Dakikalarca darp edilen Karabulut'un kaburgasında kırıklar oluştu ve aldığı darbeler nedeniyle bir gözünde ve yüzünde morluklar oluştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli İki şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, Kenan Karabulut sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında durakta bulunan tüm taksiciler yapılan bu saldırıya tepki göstermek için Bahçelievler Şehit Vehbi Erdoğan polis merkezi önünde toplandı. Öte yandan Karabulut'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"Hastanedeki arkadaşımızın durumu kritik"

Kavgayı ayırmak istediği için saldırıya uğrayan taksici Erhan Atlı, "Ben ticari taksi şoförüyüm, önümdeki bir başka ticari taksi kendisinin önündeki otomobil ile yol verme tartışmasına başladı. Tartışmanın ardından araçtan inen iki kişi benim önümde duran taksici abiye saldırdılar. Bana da taksici abiye de vurdular. Ardından taksi durağına da gittiler oradaki Hakan abiye de saldırdılar. O da şu an hastanede tedavi altında. Saldıranlar yabancı uyruklu olabilirler. Hastanedeki arkadaşımızın da durumu kritik, gözü şiş, kırıkları var. Benim durumum iyi sadece yanağımda yırtık var.

"Çok ciddi darp edildi"

Olaya tanık olan Muzaffer Kazgan, "Akşam saat 19.30 sıralarında bir AVM'nin otoparkında bir hanımefendi ticari taksiye yol vermek istemedi ve küfür ederek taksi sürücüsünün üzerine yürüdü. Daha sonra hanımefendinin yanında sporcu olduklarını öğrendiğimiz ve yabancı uyruklu olan iki kişi taksici arkadaşlarımıza saldırdı. Sonrasında kavga başka bir yere taşındı. Orada da 65 yaşındaki bir abimize de saldırıldı kendisi şu an hastanede. Çok ciddi derecede darp edildi. Kaburgasının kırık olduğunu, gözlerinde problem olduğunu biliyoruz. Olayı anlayıp yardımcı olmaya çalışırken yabancı uyruklu arkadaşlar olaya dahil sanıp kendisine de saldırmışlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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