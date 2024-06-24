Üye Girişi
Haberler

Alkollü sürücü yol kenarına tuvaletini yaparken yakalandı! Ehliyetine el konuldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yol kenarına aracını park ederek tuvaletini yapan alkollü sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerine yakalandı. Alkollü sürücüye meskun mahalde tuvaletini yapmaktan ve alkollü araç kullanmaktan ceza yazılarak ehliyetine el konuldu. Ayrıca aracı da yediemin otoparkına çekildi.

Bolu'da yol kenarına aracını park ederek tuvaletini yapan alkollü sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerine yakalandı. Alkollü vatandaşa meskun mahalde tuvaletini yapmaktan ve alkollü araç kullanmaktan ceza yazılarak ehliyetine el konuldu.

TUVALETİNİ YAPARKEN GÖRENLER İHBAR ETTİ

Kalıcı Konutlar Kavşağı üzerinde seyreden Ali Rıza E. kullandığı otomobili, yol kenarına park etti. Araçtan inen Ali Rıza E., yol kenarına tuvaletini yapmaya başladı. Ali Rıza E.'nin uygunsuz hallerini gören vatandaşlar o esnada yoldan geçen trafik polislerine durumu bildirdi.

Alkollü sürücü yol kenarına tuvaletini yaparken yakalandı! Ehliyetine el konuldu

ALKOLMETREYE ÜFLEMEKTE DİRENDİ

Polis ekipleri tarafından sorgulanmak istenen Ali Rıza E. önce polise direndi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde alkollü sürücü, alkolmetreye üfledi. Ali Rıza E.'nin 1.81 promil alkollü olduğunu tespit eden polis ekipleri sürücüye ceza yazdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARACI ÇEKİLDİ

Alkollü araç kullanmaktan ve meskun mahalde tuvaletini yapmaktan cezai işlem uygulanan Ali Rıza E'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca kullandığı araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu 3.Sayfa Güncel Haberler

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

 Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 İmamoğlu, kendisine karşı 'Erdoğan' diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi

İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
500

Yorumlar (1)

Yusuf Aricioglu:

Çok sabırlılar, Rabbim yardımcıları olsun

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title