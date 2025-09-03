Yol Çalışması Sırasında İşçiye Otomobil Çarptı: Yaralı

Domaniç- İnegöl kara yolunda yol çalışması sırasında bir işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl yönünden Domaniç istikametine seyreden Kaya Gezici yönetimindeki 16 AYY 762 plakalı otomobil, Domaniç ilçesini İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunun Durabey köyü mevkiinde kayaların düşme riskine karşı tel örgü ile kapatılması ve duvar yapımı süren yolda, malzeme indirildiği sırada oluşan toz bulutu yüzünden sürücünün yol üzerinde çalışan Cengiz Yıldırım'ı fark edemeyerek çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi Yıldırım, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA