Karabük-Kastamonu karayolu heyelan nedeniyle çöktü - Haberler

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Karabük-Kastamonu karayolu heyelan nedeniyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde kar suları ve kuvvetli sağanak yağış sonrasında çayın debisinin yükselmesi sebebiyle Karabük-Kastamonu karayolunun tek şeridinde çökmeler meydana geldi. Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı bölgede, çay üzerinde bulunan bir köprüden ise jandarma kontrollü olarak geçişlere izin veriyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayının taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi sebebiyle, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması neticesinde çöktü.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Çay üzerinde bulunan tarım arazilerinin büyük kısmı ise sular altında kaldı. Çay üzerinde bulunan bir köprü ile Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridinde ulaşım geçici olarak kontrollü bir şekilde veriliyor.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Karayolları ekipleri tarafından da çalışma başlatıldı. Çöken karayolu ve taşma noktasına ulaşan çay ise havadan görüntülendi.

İşte çöken yoldan kareler;

Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü

Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü

Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Tragger, Çay, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

sanki ilk defami oluyor 3-4 yil önce bu yol üzerinde cöken bir yerde hic bir isaret uyarici olmadigindan gece yarisi ailece bize mezar olacakti Allah esirgedi.

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MUSTAFA KEMAL:

YAPARSA AKP YAPAR SON BİR HAFTA ÇÖKEN 5.YOL

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