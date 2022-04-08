Karabük-Kastamonu karayolu heyelan nedeniyle çöktü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayının taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi sebebiyle, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması neticesinde çöktü.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Çay üzerinde bulunan tarım arazilerinin büyük kısmı ise sular altında kaldı. Çay üzerinde bulunan bir köprü ile Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridinde ulaşım geçici olarak kontrollü bir şekilde veriliyor.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Karayolları ekipleri tarafından da çalışma başlatıldı. Çöken karayolu ve taşma noktasına ulaşan çay ise havadan görüntülendi.

İşte çöken yoldan kareler;

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa