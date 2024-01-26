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Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köyde hasta kadın kurtarıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu kapanan köyde, 62 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın 4 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından ötürü yolu kardan kapanan köyde ekiplerin 4 saatlik çalışma sonucu 62 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışından ötürü ilçede çok sayıda köy ve mezra yolu kapanırken, ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Özelikle yüksek kesimlerdeki köylerde hayatı durma noktasına getirdi. İlçenin Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında rahatsızlanan hipertansiyon hastası Kamile Ayhan (61) kapanan yoldan ötürü hastaneye götürülemeyince Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri ve 112 sağlık çalışanlarından yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye giden Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, 4 saatlik çalışma sonucu yolu açarak 112 sağlık çalışanlarının köye ulaşmasını sağladı. Köye ulaşan ekiplerce evde ilk müdahalenin ardından Kamile Ayhan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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