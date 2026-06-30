YKS'ye giderken kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'nin ilk oturumuna yetişmek isterken, tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın ardından ağır yaranan 19 yaşındaki Ahmet İnal da 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 20 Haziran günü sabah saatlerinde kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal da 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı