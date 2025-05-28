Yıldırım Çobanın Canını Aldı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde koyunlarını otlatan 58 yaşındaki çoban Erdal İncedal, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çayırdüzü mevkiinde hayvanlarını otlatan 58 yaşındaki Erdal İncedal'a yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde İncedal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncedal'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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