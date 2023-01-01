Yılbaşı tedbirlerini yerinde denetleyen Vali Arslantaş, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan tedbirleri yerinde denetledi.

Güvenlik güçleri başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlar tarafından yılbaşı çerçevesinde alınan tedbirlerin Burdur'da en üst seviyede uygulandığını belirten Vali Arslantaş, görev yapan tüm personele teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı. 2023'e sayılı anlar kala Yeşilova İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hastane ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Merkezinde plaj yolu uygulama noktasını ziyaret eden Vali Arslantaş, uygulamaya konulan tedbirleri yerinde denetleyerek, bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Arslantaş, hastalar, yakınları ve görev başındaki hastane personelinin yeni yılını kutladı. Emniyet ve Jandarma birimlerinden Genel asayiş durumuyla ilgili bilgiler alan Vali Arslantaş, görev başındaki güvenlik güçlerine teşekkür ederek, mutlu başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Son olarak Yeşilova İlçesi dönüşünde, İl Merkezi uygulama noktasında görev başındaki personeli ziyaret eden Vali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı J.Alb Mustafa Güder'den sorumluluk Bölgelerinde ki son durumla ilgili bilgi alarak, tüm personele gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Arslantaş'a Yeşilova ziyaretinde Kaymakam Erdem Yenisoy, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J.Alb Mustafa Güder, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel eşlik ettiler. - BURDUR