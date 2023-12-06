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Yılbaşı öncesi kaçak cinsel performans ürünleri üreten depoya baskın

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Yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri, Küçükçekmece'de manav süsü verilmiş kaçak cinsel performans ürünleri üreten depoya baskın düzenledi. Satışa hazır binlerce ürün ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de manav süsü verilmiş kaçak ilaç deposuna baskın: 2 gözaltı

İSTANBUL - Yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri, Küçükçekmece'de manav süsü verilmiş kaçak cinsel performans ürünleri üreten depoya baskın düzenledi. Satışa hazır binlerce ürün ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü EMTİA Büro Amirliği ekipleri, sahada yaptığı çalışmalarda Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir depoda kaçak ürün üretildiği ihbarı aldı. Polis ekipleri, öğle saatlerinde manav süsü verilmiş depoya baskın düzenledi. Baskında satışa hazır çok sayıda cinsel performans arttırıcı hap, jel çikolata ve bu ürünlerin hammaddesi olan sildenafil ve glikoz şurubu ele geçirildi. İş yeri sahibi B.I, ve çalışanı S.I, ise gözaltına alındı. Şahısların otomatik makinelerle merdiven altı ürünleri ürettiği ve sosyal medya üzerinde piyasaya sürerek satış yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece İstanbul Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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