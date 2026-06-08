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Kümese giren 2 metrelik yılanı yakalarken elinden ısırıldı

Kümese giren 2 metrelik yılanı yakalarken elinden ısırıldı
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Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen adam, tavuk kümesine giren 2 metrelik kara yılanı ısırığa rağmen çıplak elle yakalayıp doğaya saldı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da "Yılancı Kemal" olarak tanınan adamın, tavuk kümesine giren 2 metrelik kara yılanı ısırığa rağmen çıplak elle yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa ait tavuk kümesine 2 metre boyunda kara yılan girdi. Kümesteki kara yılanı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri ve "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer intikal etti. Yılancı Kemal, tavuk kümesindeki kara yılanı çıplak elle yakaladığı esnada elinden ısırıldı. Elini ısıran yılana 'illa ısıracaksın demi' diyerek tepki gösterip yılanı doğaya saldı.

"Tavuk kümesine sıkışan 2 metrelik kara yılanı yakaladık"

Kümese giren 2 metre boyundaki kara yılanı yakalarken elinden ısırılan Kemal Başer, "Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde vatandaşa ait tavuk kümesine sıkışmış, yaklaşık 2 metrelik kara yılanı yakaladık. Geçen gün bu tarlaya bırakmıştım ama hasat edilirken yılan ölür diye söylemişler ama bu tarla hasat edildi. Yılanın ölme durumu yok. Burada beslenecek geniş bir alan var. Kara yılanı doğaya bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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