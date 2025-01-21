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Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

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Bolu Kartalkaya'da 10 kişiye mezar olan oteldeki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin içinden servis edilen görüntülerde restoran bölümünde başlayan yangının kısa sürede oteli sardığı ve içerisinin tamamıyla küle döndüğü görülürken yetkililerden "Otel her an yıkılabilir" uyarısı geldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin restoran bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın kısa süre içinde tüm oteli sardı.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Alevlerin içinde kalan otelde 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirilirken otelde yaşanan olayı incelemek için Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanları bölgeye hareket etti.

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

RESTORAN BÖLÜMÜ KÜLE DÖNMÜŞ

Saatlerdir söndürülemeyen yangının vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin içinden servis edilen görüntülerde restoran bölümünde başlayan yangının kısa süre içinde otelin tamamına yayıldığı ve içerisinin tamamen küle döndüğü görüldü.

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

"OTEL HER AN YIKILABİLİR" UYARISI

Öte yandan olay yerine çekime giden gazetecilere emniyet görevlileri tarafından "Otel her an yıkılabilir" uyarısı yapıldı.

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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