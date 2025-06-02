Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Haber Videosu

Osmaniye'de mezarlıkta çekildiği iddia edilen bir videoda güneşli havaya rağmen yalnızca bir mezarın buz tuttuğu görüldü. Kimileri görüntüyü "kurgu" olarak değerlendirirken, kimileri ise olayı "manevi bir işaret" olarak yorumladı.

Osmaniye'de bir mezarlıkta çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede büyük tartışma yarattı. Görüntülerde, hava açık ve güneşli olmasına rağmen sadece bir mezarın üzerinin buz tuttuğu görülüyor.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video, sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntünün kurgu veya görsel efektle oluşturulmuş olabileceğini savunurken, bazıları ise olayı "manevi bir işaret" olarak yorumladı. Yorumlarda sıkça "Sübhanallah" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜNÜN GERÇEKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Videonun hangi tarihte ve kim tarafından çekildiği henüz netlik kazanmazken, görüntülerin gerçek olup olmadığıyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının önünde darp etti

Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının gözü önünde tekme tokat dövdü
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.